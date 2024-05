Banda Silibrina apresenta o álbum ‘Sonambulando’, o terceiro da carreira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 19:04 Para compartilhar:

A Silibrina, liderada pelo músico Gabriel Nóbrega, lança o álbum “Sonambulando”. Trata-se do terceiro projeto da carreira. O disco, de 8 faixas, conta com composição, arranjos e produção executiva, do próprio Gabriel Nobrega, mixagem de Ricardo Mosca e masterização de Felipe Tichauer.

O processo durou três anos, tendo seu início na pandemia. “É um álbum com músicas sem gênero definido, com curvas bem acentuadas e duração mais longa do que o mercado musical está acostumado”, explica Gabriel Nobrega. “Por mais que seja um disco de música instrumental, é um trabalho que se propõe a ser posicionado politicamente. Numa composição, da escolha do ritmo ao sotaque da melodia, tudo tem um porque e pode ser questionado”, complementa.

Embora o som continue mantendo as tradicionais influências que vão do jazz, funk, rock e pop à ritmos da cultura popular, como frevo, maracatu e baião, o novo som vem mais dançante que os anteriores. “A formação da banda vem mudando desde o primeiro trabalho, fomos amadurecendo a sonoridade. Chegaram novos integrantes que foram reciclando o som”, explica.

“Agora estamos com duas guitarras, mas as mais significativas renovações foram as entradas da Oliver na percussão e da Sintia no saxofone, depois de muitos anos entraram duas mulheres e isso mudou bastante a energia e a sonoridade da banda. A energia feminina é realmente diferente e trouxe bastante amadurecimento à produção”.

A banda fará show de lançamento do novo álbum no Cine Joia, em São Paulo, no dia 28 de junho. “Trata-se apenas do primeiro show, queremos voltar a rodar o país, América Latina e Europa com o novo álbum”, finaliza Gabriel Nóbrega.

Ficha técnica:

Composição e Arranjos – Gabriel Nobrega

Bateria – Jabes Felipe

Baixo – Ricardinho Paraíso

Percussão – Franci Oliver

Sax Tenor e Aerophone – Wagner Barbosa Trompete – Reynaldo Izzepi

Guitarra – Igor Bollos e Gileno Foinquinos

Teclados – Gabriel Nobrega

Gravação e edição – Gustavo Trivela do Vale

Engenheiro de Mixagem – Ricardo Mosca

Assistente de Mixagem – Victor Nery

Masterização – Felipe Tichauer

Projeto Gráfico – Eduardo Recife

Produção Executiva – Gabriel Nobrega