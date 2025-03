Banda Seu Desejo agita Carnaval e celebra 1 ano de sucesso

De agenda cheia, a Banda Seu Desejo tem levado o forró romântico para diversas cidades durante o Carnaval. As apresentações começaram em Hidrolândia (CE), no dia 28 de fevereiro, e seguem por várias cidades, com destaque para Granja (CE), Acaraú (CE) e Mar Água Branca (PI).

Recentemente, a banda alcançou a marca de 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify — superando grandes nomes do gênero, como Calcinha Preta e Limão com Mel. Com 50 milhões de visualizações no hit “Cama de Solteiro” e 1,7 milhão de seguidores no Instagram, o grupo se firmou como um dos maiores nomes do forró romântico no Brasil.

Além do sucesso nas plataformas digitais, a banda completa também seu primeiro ano de existência, celebrado em 27 de fevereiro.