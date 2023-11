Banda norte-americana Blink-182 cancela participação no Lollapalooza Brasil 2024

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/11/2023 - 18:41 Para compartilhar:

De novo? Segundo informações do portal LeoDias, a banda norte-americana Blink-182, pelo 2° ano consecutivo, cancelou sua participação no Lollapalooza Brasil de 2024.

Ainda de acordo com o veículo, o motivo do novo cancelamento ainda é um mistério. No passado, o grupo alegou problemas com o baterista Travis Baker, que apresentava lesões nos dedos.

O Blink-182 iria fechar o primeiro dia do festival no dia 22 de março de 2024, ao lado da banda Arcade Fire. O Lollapalooza ainda irá confirmar o cancelamento.

