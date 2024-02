Banda Mel, sucesso nos anos 1990, volta ao carnaval baiano e anuncia turnê

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 16:25 Para compartilhar:

Quem gosta do carnaval da Bahia de certo já ouviu em algum trio os versos “Já pintou o verão/ Calor no coração/ A festa já vai começar/Salvador se agita/Uma só alegria” ou então “Salve, Salvador/Me bato, me quebro, tudo pelo amor/ Eu sou do Pelô”.

Nos anos 1990, no auge da chamada axé music, a Banda Mel se consagrou no carnaval da Bahia com essas duas músicas, Baianidade Nagô e Prefixo de Verão, que se tornaram sucessos nacionais e até hoje são cantadas nos trios elétricos.

Prefixo de Verão, por exemplo, já foi gravada por nomes como Daniela Mercury, Bell Marques, Ara ketu, Netinho, entre outros artistas. Outra canção da banda que virou hit foi Crença e Fé (Vou dar a volta no mundo).

Depois de interromperam suas atividades na década seguinte, o grupo, liderado pelos cantores Robson Morais e Márcia Short anunciaram que neste carnaval estarão de volta para comemorar 40 anos de carreira.

A Banda Mel desfilar no dia 11 de fevereiro no Circuito Dodô e 12 de fevereiro no Circuito Omar. Depois, devem sair em turnê pelo Brasil. Robson e Márcia, inclusive, já participaram de um show do cantor Saulo Fernandes no dia 1º de fevereiro, em Salvador.

O produtor musical Manno Goes postou um vídeo que relembra a trajetória da Banda Mel. Veja aqui .

