Banda Fun7 se prepara para gravação de DVD com Atitude 67 na Audio, em São Paulo

A Fun7 está pronta para dar um grande passo em sua carreira musical. Através das redes sociais, Denis Pinhoti, Niko Torres, Bruninho Amaral e Cal Makdisse, confirmaram as primeiras participações especiais que irão marcar presença nesta importante noite, sendo eles a banda Atitude 67, a cantora Lauana Prado e o cantor João Sabiá. A banda ainda promete mais surpresas.

O momento irá acontecer no dia 15 de junho, na renomada casa de shows Audio, em São Paulo. Desde o início do projeto, a ideia de realizar a gravação no local era um sonho para a FUN7, que teve seu desejo abraçado pelo espaço.

A colaboração com a Atitude 67, conhecida por suas músicas animadas e ritmos envolventes, promete trazer ainda mais talento ao palco. A parceria entre as duas bandas será uma verdadeira explosão de alegria, proporcionando ao público uma experiência única e memorável. Além disso, a presença de Lauana Prado também garante ser um marco. Com sua voz marcante, a cantora trará uma dose extra de emoção e autenticidade à gravação.

Os integrantes da Fun7 expressaram sua gratidão e entusiasmo ao comentar sobre as participações especiais. Em suas declarações, enfatizaram a felicidade em ter ambos artistas ao seu lado nesse projeto.

“É um enorme prazer poder anunciar nossos irmãos do Atitude 67 como a primeira participação do nosso DVD. É uma amizade que virou feat. Estamos muito ansiosos, vai ser lindo e vamos nos divertir muito”, afirmaram. “

Com toda a certeza, também é uma honra ter o talento da incrível Lauana conosco. Só temos a agradecer por ela tornar o nosso DVD ainda mais especial”, completaram os artistas.

A banda ainda promete mais surpresas durante a noite, deixando claro que estão se preparando para oferecer uma experiência única nesse local especial, com pessoas especiais.

