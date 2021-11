Banda de Rock pede desculpas após vocalista jogar xixi em fã

A banda Brass Against emitiu um comunicado pedindo desculpas pelo comportamento de Sophia Urista. A vocalista do grupo causou polêmica após jogar xixi no rosto de um fã durante uma apresentação.

O momento inusitado aconteceu na sexta-feira (12), durante apresentação da banda no festival”Welcome to Rockville, em Daytona Beack, Flórida, nos Estados Unidos.

Na ocasião, enquanto Brass Against fazia uma versão própria para a música “Wake Up”, do Rage Against the Machine, um fã subiu ao palco, deitou-se e a cantora, para a surpresa de todos, colocou sua região íntima acima da cabeça do homem, abaixou as calças e urinou no rosto do fã, que pela reação curtiu bastante.

Após a repercussão do ato inesperado, o grupo se posicionou sobre o ocorrido no show e disse que a vocalista se “deixou levar” pelo momento, que a cena foi algo inesperado, e assegurou que isso não voltará a acontecer em suas apresentações.

“Nos divertimos muito ontem à noite no Welcome do Rockville. A Sophie se deixou levar. Não é algo que o resto de nós esperava e não é algo que vocês vão ver novamente em nossos shows. Obrigado por trazer a energia ontem à noite, Daytona”, publicou.

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais