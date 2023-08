Banda 5521 resume a alma carioca em nova música, ‘Sou do Rio de Janeiro’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 22:15 Compartilhe

A banda 5521 declara todo o seu amor pela cidade maravilhosa, expressando em música o clima e a alma do Rio de Janeiro, revelando que, além de toda a beleza “do Leme ao Pontal” e do “suingue sangue bom” das “garotas de Ipanema”, o Rio é, essencialmente, musical.

Movido pelo pagode e o rap, ‘Sou do Rio de Janeiro’ que chega às plataformas digitais nos formatos de single e vídeo a partir desta sexta-feira, 04 de agosto.

Música autoral, o novo single exalta a cidade de sol o ano inteiro, céu claro, mar e belas paisagens, destacando locais como Gávea, Lagoa, Leblon, Calçadão de Copacabana, São Conrado e Maracanã, além destacar a paixão carioca pelo futevôlei, todo encanto das peles bronzeadas e o chopp gelado na mesa de bar.

“Faz sentido falar pra pessoa que você está tendo um romance sobre o seu grande e inesquecível amor? Pra galera da 5521 faz, porque o grande e verdadeiro amor nada mais é que a Cidade maravilhosa!”, sintetiza o sexteto composto por Vini Lins, Matheusinho, Tiago Casttro, Gui Evaristo, LS e Cruel ao falar sobre a faixa.

‘Sou do Rio de Janeiro’ é a grande aposta da banda para esquentar ainda mais o inverno carioca e, segundo seus integrantes, marca uma grande virada na carreira, que agora passa a ser gerida pela Folk Agência, que pertence a GH Music Produtora.

“Se isto for um sonho, não quero acordar. Só chego em casa hoje, quando o dia clarear. Sou do Rio de Janeiro. Aqui a pele é bronzeada o ano inteiro!”, canta o grupo usando a letra da canção para celebrar o momento.

Festa de lançamento

A festa de lançamento acontece no próximo domingo (06), no Joá, zona oeste do Rio de Janeiro, quando deve reunir cerca de 300 pessoas.

A banda avisa que a democracia vai imperar no evento ‘Sou do Rio de Janeiro’, sem pulseirinha nem cercadinho vip, onde famosos e anônimos dividirão todos os espaços ao longo de todo o dia do evento.

A programação promete trazer uma mistura singular das rodas de pagode com o rap carioca, o axé e, é claro, o clima de carnaval que só a Cidade Maravilhosa proporciona, com participação de convidados especiais como Mumuzinho, Papatinho e mais, além de Treino Funcional, Brunch, Piscinas Liberadas e DJs.

