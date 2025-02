Band teria desistido de Luiza Possi no comando do Masterchef, diz colunista

A cantora Luiza Possi não é mais a nova apresentadora do Masterchef Brasil, talent show culinário da Band, e agora a emissora cogita a possibilidade de exibir o reality sem comandante. É o que afirma o colunista Lucas Pasin, do portal UOL, em publicação nesta segunda-feira, 10.

Luiza até estava nos trâmites finais para assinar contrato, porém o colunista teria levantado que a Band já avisou à artista que ela não irá mais ser contratada para o programa. A emissora da família Saad não informou o motivo da desistência, mas fontes teriam informado à coluna que a cantora não teve aprovação final da alta cúpula da empresa.

+Luiza Possi estaria sendo cotada para substituir Ana Paula Padrão no ‘MasterChef Brasil’, diz jornalista

+Ana Paula Padrão não renova contrato com a Band e deixa ‘MasterChef Brasil’ após 10 anos

A recusa da Band teria deixado Luiza decepcionada, mas a artista não se pronunciou até o momento.

Ainda segundo fontes teriam informado, a Band teria decidido traçar a estratégia de manter o programa, exibindo-o sem um apresentador, já que, até agora, não encontrou alguém que tivesse aprovação do público e que concordasse com o salário disponível para o cargo.

Já de acordo com o colunista Gabriel Perline, a direção do canal sondou alguns nomes de possíveis apresentadores, que foram rejeitados pelos jurados fixos do programa devido a questões como reprovação do público e falta de apelo comercial.

A Band, segundo o colunista, nega que os jurados tenham reprovado possíveis nomes de apresentadores para o programa, e informou que não comenta mais detalhes sobre o assunto.

Além de Luiza Possi, a Band teria sondado nomes como André Marques, Helena Rizzo e Fernanda Lima.

Em outubro de 2024, a Band anunciou o desligamento da jornalista Ana Paula Padrão, após dez anos comandando a atração. Ela apresentou o MasterChef Confeitaria até o dia 19 de dezembro, quando venceu seu contrato.