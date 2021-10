Band retorna à vice-liderança de audiência com GP da Turquia Emissora paulista marcou 3,8 pontos de audiência em São Paulo, ficando atrás apenas da TV Globo

A vitória de Valtteri Bottas no Grande Prêmio da Turquia levou a Band à vice-liderança de audiência em São Paulo. De acordo com o portal Teleguiado, a corrida deste domingo marcou 3,8 pontos de média, ficando atrás apenas da TV Globo, que registrou 8,6 em média durante a transmissão da Fórmula 1.

A Band ficou a frente do SBT e da Record, que marcaram 3,2 e 2,4 pontos de média durante a corrida, respectivamente. Incluindo os números antes do início do GP e da bandeirada final, a emissora conseguiu seguir na segunda colocação de audiência, mas com uma audiência menor, de 3,3 pontos.

Desde que retornou à Band, a Fórmula 1 fez a emissora alcançar marcas inéditas de telespectadores. Em março, o canal contou com um aumento de 400% na audiência dos horários de transmissão das corridas. Mesmo assim, o campeonato de automobilismo teve números melhores na TV Globo na temporada anterior.

