Band renova contrato com a Fórmula 1 Emissora venceu a concorrência do SBT e assinou contrato até 2025

A Band acertou nesta segunda-feira (13) a renovação do contrato com a Fórmula 1. Segundo informações do “Notícias da TV”, a emissora venceu a concorrência do SBT e assinou contrato até a temporada de 2025. A Band transmitirá com exclusividade na TV aberta, além da TV fechada com o BandSports.





A Band exibe a Fórmula 1 desde 2021, quando venceu a Globo na disputa para ter os direitos de transmissão. A primeira temporada da emissora transmitindo a categoria foi um sucesso. Max Verstappen conquistou o título após vencer o heptacampeão Lewis Hamilton na última volta da última corrida.

Segundo o “Notícias da TV”, a Band deve anunciar a renovação nesta terça-feira (14). A emissora tinha a concorrência do SBT, mas a audiência dos atuais detentores da transmissão falou mais alto para a Liberty Media. A negociação foi tocada por Jayme Brito, que trabalha na produção das transmissões da categoria para a Band.

Ao todo, a Band exibirá cinco temporadas da Fórmula 1 na TV aberta, além da BandSports na TV por assinatura. Na TV aberta, a emissora exibe a classificação e a corrida, aos sábados e domingos. Já o BandSports exibe os treinos livres nas sextas e sábados, além da classificação e corrida.

