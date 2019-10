Band pode estar preparando a saída da igreja

Dia mais, dia menos, não apenas a igreja do RR Soares, mas todas as outras, inclusive a Universal, serão obrigadas a rever esta política da compra de horário.

A informação é que os abatimentos concedidos no preço do horário chegaram ao máximo possível e, numa próxima, não será mais oferecida ao cliente a possibilidade de negociar qualquer desconto.

Estreia

Projeto da jornalista Rosane Araújo, que trabalhou durante 30 anos na Globo e há 21 desenvolve projetos para crianças relacionados a esporte, entra no ar neste sábado o canal “Pequeno Atleta” no YouTube. O espaço mostrará crianças de 7 a 13 anos entrevistando ídolos e experimentando várias modalidades. “PA” terá ainda correspondentes mirins no Japão, na Rússia e em Portugal.

Situação delicada

A decisão de espichar “Poliana” e não existir, até agora, nada decidido sobre a sua substituta conturbaram bem o ambiente no departamento de novelas do SBT. Além da insatisfação, há um clima de insegurança quanto ao futuro.

Depois do “Zorra”

Neste sábado tem Zeca Pagodinho no “Altas Horas”, do Serginho Groisman, na Globo. E com a participação especial de Ana Carolina.

Está andando

A Globo ainda não tem definido o início de gravações, muito menos estreia de “O Selvagem da Ópera”, supersérie de Maria Adelaide Amaral. O certo é que será feita. A diretora Denise Saraceni foi para Milão gravar exteriores.

Estilo diferente

Rodolfo Schneider, novo diretor-executivo, tem surpreendido a redação de jornalismo da Band com o seu jeito diferente de trabalhar. Sabe o nome de todos, o que cada um faz e deixa a sua sala aberta o tempo todo, para sugestões e conversas.

A propósito

O jornalismo da Band, em São Paulo, deve apresentar novidades nesses próximos dias. Tudo caminha para Andressa Guaraná e André Basbaum dividirem a chefia de redação, cargo até bem pouco tempo do Allen Chahad, que foi para o digital com André Luiz Costa.

Da mesma forma

Na BandNews, a conversa caminha para a nomeação de Rosangela Lara na chefia de redação em substituição a André Basbaum. Este cargo que, até abril passado foi ocupado pelo Henri Karam, agora contratado da CNN Brasil.

Tempos são outros

Sobre o modo de Rodolfo Scheiner na Band, rigorosamente nada é diferente, em se tratando do Leão Serva, na TV Cultura. Lá, a sua sala, no departamento de jornalismo, só tem servido para pendurar o paletó, no mais, ele tem preferido tocar o seu expediente na própria redação.

Especial

O “Só Toca Top”, da Globo, neste sábado, vai apresentar uma edição comemorativa ao “Dia das Crianças”. As apresentadoras Maiara & Maraisa recebem a dupla musical “Palavra Cantada”, a “Galinha Pintadinha”, turma do Mundo Bita e o cantor Gilberto Gil, que faz uma apresentação mais que especial ao lado da neta Flor Gil.

No milho

Há uma semana, no sábado passado, aqui se falou da falta de novos apresentadores de entretenimento. Que nenhuma grande revelação surgiu nos últimos anos. Foi um erro não citar Tiago Leifert. A coluna pede desculpas aos leitores e a ele.

Estreia

O Sexy Hot, maior canal adulto do país, estreia na noite deste sábado, o filme “Safada”, baseado em histórias reais sobre as aventuras sexuais da escritora reconhecida no mundo erótico, Nalini Narayan. A produção retrata três experiências vividas por ela que são contadas no livro que leva o mesmo nome.

Próximos capítulos

Em “Éramos Seis”, depois de ter comentado com o delegado Gusmões (Stepan Nercessian) que já foi casado, um segredo que nem o melhor amigo Júlio (Antonio Calloni) sabe, Almeida (Ricardo Pereira) se encontra com Clotilde (Simone Spoladore) para um passeio no parque. Eles estão apaixonados um pelo outro, mas Almeida teme que Clotilde não queira ficar com ele quando souber a verdade sobre seu passado.