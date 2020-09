Band entra na briga pelos direitos do Campeonato Alemão e disputa com a Disney Emissora quer levar campeonato para a TV aberta em esquema especial

A briga pelos direitos do Campeonato Alemão no Brasil animou. Até a última semana, a Disney, dona da ESPN e do Fox Sports, negociava sozinha com os responsáveis para renovar o vínculo de exibição do campeonato. Entretanto, uma nova emissora entrou forte na disputa: a Band.

De acordo com o “UOL” e confirmado pelo LANCE!, a emissora encontrou uma oportunidade de fortalecer seu catálogo esportivo com a exibição do campeonato, que teve seu contrato expirado após o fim da última temporada. As conversas foram iniciadas e a ideia da competição ser exibida na TV aberta agrada – e muito – os responsáveis pelas negociações.

A ideia da emissora da família Saad é a mesma utilizada para adquirir os direitos do Campeonato Russo e utilizada nas negociações do Campeonato Italiano. Exibir um jogo por rodada na Band e o restante dos jogos no BandSports, canal da emissora na TV fechada. Todavia, há uma questão que preocupa as duas concorrentes: a financeira.

O entrave econômico é pela situação econômica do mundo em relação aos efeitos causados pela pandemia do Covid-19. Os dois grupos querem propôr valores reduzidos por um curto período para rengociar posteriormente quando houver uma recuperação financeira. Todavia, os responsáveis pelos direitos do campeonato, embora compreendam a atual situação, querem negociar um acordo de longo termo.

O Campeonato Alemão estava sendo exibido pelo Fox Sports desde 2012, quando o canal foi criado no Brasil. A Disney trata a negociação como uma prioridade, afinal, obteve números bastante expressivos durante a pandemia com exibições de jogos de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, alavancando a audiência para a liderança entre canais esportivos na TV fechada.

*Estagiário, sob supervisão de Tadeu Rocha.

