Bancos manterão agências abertas em feriados dos dias 20 e 21

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos vão manter as agências abertas nos dias 20 e 21 de maio, dias em que a prefeitura de São Paulo antecipou feriados, para tentar conter o avanço do novo coronavírus. O objetivo é, de acordo com a entidade, assegurar a prestação dos serviços bancários essenciais à população, inclusive, o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00, que começou a ser feito na segunda-feira, 18.

O martelo quanto à abertura de agências foi batido nesta terça-feira, 19, após um dia de reuniões entre os bancos e representantes da prefeitura e do governo de São Paulo, conforme fontes ouvidas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A defesa dos bancos é que os serviços bancários são essenciais e a antecipação dos feriados poderia desencadear problemas operacionais, impactando no pagamento de contas que vencem durante o feriados antecipados e, consequentemente, na cobrança de juros.

A Febraban, que representa as instituições financeiras no País, reforça, porém, o pedido para que as pessoas utilizem os canais digitais e evitem ao máximo irem até a rede bancária uma vez que o atendimento será reduzido. Segundo a entidade, os meios eletrônicos estarão disponíveis e em ‘plena capacidade’ para atender os clientes, permitindo que as agências sejam utilizadas somente nos ‘casos extremos’.

“Sensíveis à necessidade de que sejam observados os cuidados para mitigar a situação de risco à saúde pública decorrente da covid-19, a Febraban recomenda aos clientes e usuários da rede bancária que evitem ao máximo deslocamento até às agências bancárias”, destaca a entidade que representa os bancos.

As agências bancárias vão funcionar com equipes reduzidas e horários restritos de funcionamento das 10 às 14 horas, conforme as mudanças já adotadas durante a pandemia. A atividade bancária foi classificada como essencial pelo Decreto Federal nº 10.280, de 20 de março de 2020

De acordo com a Febraban, as datas de vencimento de contas de concessionárias e cobrança não sofrerão alteração. Mais cedo, o Banco Central informou, em comunicado ao mercado, que o feriado de Corpus Christi ocorrerá, em todo o Brasil, no dia 11 de junho de 2020 e não na quarta, conforme o cronograma de antecipação de feriados em São Paulo.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), assinou decreto que antecipa os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra para 20 e 21 de maio, respectivamente, a fim de criar um feriadão estendido na capital paulista e estimular o isolamento social para conter o contágio pelo novo coronavírus.

A decisão está publicada na edição desta terça-feira, 19, Diário Oficial do município.