Bancos Inter e ABC Brasil fecham parceria para atuar no mercado de capitais

Por Paula Arend Laier

(Reuters) – O Banco Inter firmou parceria com o Banco ABC Brasil para atuar conjuntamente no mercado de capitais brasileiro em áreas como estruturação, colocação e distribuição de títulos e valores mobiliários e de fundos de investimentos, comunicaram as instituições na noite de quarta-feira.

A parceria utilizará a expertise do ABC Brasil em originação e estruturação de operações de debêntures de infraestrutura, crédito privado e de distribuição no segmento institucional e a capilaridade e expertise em crédito imobiliário do Inter para a distribuição entre os mais de 11 milhões de seus clientes.

