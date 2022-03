Bancos impulsionam ações europeias após início de semana sem brilho

Por Shreyashi Sanyal e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) – As ações europeias subiram nesta terça-feira, impulsionadas por ganhos de bancos devido à perspectiva de aumentos agressivos de juros após declarações do chefe do banco central norte-americano, Jerome Powell.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,85%, a 458,65 pontos, após um início de semana sem brilho, ajudado por um salto de 2,5% nos papéis do setor bancário europeu.

Outros setores cíclicos como seguradoras e montadoras, apostas preferenciais para um cenário de altas de juros, subiram 2,0% e 1,6% respectivamente.

Powell disse na segunda-feira que o Federal Reserve tem que agir “rapidamente” para elevar os juros e talvez “mais agressivamente” para combater a inflação em alta, logo depois dos mercados digerirem o aumento de 25 pontos-base da semana passada.

O STOXX 600 recuou mais de 6% até agora este ano, enquanto o índice FTSE 100 de Londres, com grande volume de commodities, acumula ganhos de 1,1% durante o mesmo período.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,46%, a 7.476,72 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,02%, a 14.473,20 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,17%, a 6.659,41 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,98%, a 24.533,84 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,17%, a 8.487,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 2,19%, a 5.821,11 pontos.

