Bancos estatais turcos devem seguir BC e cortar juros na segunda-feira, dizem fontes

Por Ebru Tuncay e Nevzat Devranoglu

ISTAMBUL (Reuters) – Os bancos estatais da Turquia devem reduzir os custos de captação de empréstimos em cerca de 200 pontos-base na segunda-feira, de acordo com três pessoas com conhecimento do plano, após o inesperado e expressivo corte da taxa de juros pelo banco central na semana passada.

Espera-se que os três grandes credores públicos Ziraat Bank, Halkbank e Vakif Bank reduzam as taxas de empréstimos corporativos, individuais, hipotecários e outros, disseram as três fontes bancárias à Reuters, falando sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a discutir o tema.

Um dos bancos enviou um e-mail para alguns funcionários na sexta-feira, visto pela Reuters, notificando-os sobre o plano de cortar custos em cerca de 200 pontos-base. Outra fonte sênior do setor bancário disse que os bancos estatais reduzirão na segunda-feira as taxas “significativamente para se equiparar” ao corte de 200 pontos-base da taxa de recompra pelo BC.

O Ziraat Bank não fez comentários imediatos. O Halkbank não quis comentar, e o Vakif Bank não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

