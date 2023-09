Bancos dos EUA têm queda em lucro e depósitos no 2º trimestre, mostra FDIC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2023 - 12:08 Compartilhe

Na esteira de incertezas sobre o setor financeiro, os bancos dos Estados Unidos registraram queda nos depósitos e nos lucros no segundo trimestre ante o anterior, segundo informou a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) em comunicado nesta quinta-feira, 7.

O lucro líquido das instituições bancárias sob supervisão da agência caiu 11,3% no confronto trimestral, a US$ 70,8 bilhões, mas teve crescimento de 5,7% na comparação anual.

Sem considerar os três bancos que quebraram no começo do ano (Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic Bank), o ganho teria ficado praticamente estável, de acordo com o órgão.

Os depósitos caíram US$ 98,6 bilhões na passagem do primeiro para o segundo trimestre, na quinta queda trimestral consecutiva, ainda conforme a atualização.

“No entanto, as saídas de depósitos moderaram substancialmente em relação às grandes saídas reportadas no último trimestre, quando a indústria sofreu um estresse significativo”, afirmou o presidente da FDIC, Martin Gruenberg.

A FDIC relatou ainda que o volume de perdas não realizadas nos balanços totalizaram US$ 558,4 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 8,3% na comparação com os três meses anteriores.

