Bancos de investimentos americanos e japoneses voltam ao topo do setor na Ásia

As instituições financeiras japonesas e norte-americanas voltaram ao topo da indústria de bancos de investimentos na Ásia, ajudados por uma série de negócios em Tóquio e Mumbai, em um momento em que os rivais chineses se deparam com um mercado interno estagnado.

O Morgan Stanley voltou ao primeiro lugar em receitas de bancos de investimento asiáticos no primeiro semestre de 2024, de quinto lugar no ano anterior, enquanto o Nomura saltou sete posições para o segundo lugar, de acordo com dados da Dealogic. Cinco outros bancos dos EUA e do Japão ficaram entre os 10 primeiros.

O movimento marca uma reviravolta em relação ao mesmo período do ano passado, quando os bancos chineses ocupavam seis das 10 primeiras posições, incluindo as três primeiras, e apenas quatro bancos ocidentais e japoneses figuravam na lista.

No geral, as receitas da banco de investimento na Ásia caíram 15% em relação ao ano anterior no primeiro semestre, para US$ 5,5 bilhões, de acordo com dados da Dealogic, devido em parte à fraqueza na China e no Sudeste Asiático. Mas a receita no Japão aumentou 19% em relação ao ano anterior, enquanto na Índia aumentou 58%.

Ao contrário dos EUA e da Europa, onde os custos dos empréstimos seguem elevados, os fundos de aquisição permanecem ativos no Japão graças, em parte, às taxas de juro relativamente baixas, disse Akira Kiyota, chefe global de fusões e aquisições da Nomura Securities. As grandes aquisições de gestão também estão aumentando em Tóquio, enquanto as empresas japonesas estão cada vez mais a tomar medidas estratégicas após a pandemia, destinadas a consolidar-se internamente ou a expandir-se no exterior, disse ele. Fonte: Dow Jones Newswires.