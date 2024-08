Bancos de desenvolvimento financiam segurança na América Latina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/08/2024 - 17:01 Para compartilhar:

QUITO, 20 AGO (ANSA) – O Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) assinaram um memorando de entendimento para ajudar a financiar a luta contra o crime organizado e promover um ambiente mais seguro na América Latina.

A iniciativa foi assinada no âmbito de uma cúpula de segurança, que termina hoje (20) em Guayaquil, no Equador, e que conta com a participação de delegados de 13 países e organizações internacionais.

“A América Latina e o Caribe enfrentam uma grave crise de segurança impulsionada pelo crime cada vez mais organizado e regional. Através desta nova colaboração entre o BID, o Banco Mundial e o CAF, estamos construindo pontes para coordenar esforços entre países, bancos multilaterais de desenvolvimento e outros parceiros, para ajudar a garantir um ambiente mais seguro”, explicou o presidente do BID, Ilan Goldfajn.

Já o vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, sublinhou como a violência e o crime organizado na região são “sérios obstáculos ao desenvolvimento”.

“Enfrentar estes desafios críticos é fundamental para estimular o crescimento econômico e erradicar a pobreza”, comentou.

O presidente executivo da CAF, Sergio Díaz-Granados, lembrou, por outro lado, um “dado alarmante”.

“Com menos de 9% da população global, a América Latina e o Caribe são responsáveis por um terço do número total de homicídios no mundo”, afirmou. (ANSA).