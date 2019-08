Bancos da Argentina terão de pedir autorização para distribuir seus resultados

O Banco Central da República Argentina (BCRA) afirmou em comunicado que as entidades financeiras do país deverão, a partir de agora, contar com autorização prévia do BCRA para a distribuição de seus resultados. A instituição diz também que, nesse processo de autorização, a Superintendência de Entidades Financeiras e Cambiais terá em conta, entre outros elementos, os potenciais efeitos da aplicação das normas internacionais de contabilidade segundo a Comunicação A, que trata da “deterioração de valor de ativos financeiros”.

Segundo o jornal El Cronista, fontes da entidade ressaltaram ao diário que a norma vale apenas para entidades financeiras, não para outros tipos de empresas. A intenção, segundo estas, é garantir a liquidez do sistema, para que os depositantes possam ter a liquidez que demandem e se evite qualquer falta de dinheiro.