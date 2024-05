Bancos associados à Febraban iniciam Desenrola para MEIs e MPEs no dia 13 de maio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 15:00 Para compartilhar:

Os bancos associados à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) vão iniciar a operação do Desenrola Pequenos Negócios na próxima segunda-feira, 13. Poderão participar microempreendedores individuais (MEIs) e empresas de pequeno e médio portes, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

As empresas poderão renegociar dívidas vencidas até o dia 23 de janeiro deste ano, entrando em contato com os bancos através dos canais oficiais de atendimento.

As condições de renegociação serão diferenciadas, e definidas de acordo com as políticas de cada instituição.

O Desenrola Pequenos Negócios tem garantia do governo federal, aos moldes do Desenrola para pessoas físicas, iniciado no ano passado e que termina neste mês.

“O programa chega em momento oportuno, permitindo injeção de mais recursos para as empresas em situação vulnerável”, afirmou em nota o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

Até aqui, o Desenrola PF beneficiou a 15 milhões de pessoas, com a renegociação de aproximadamente R$ 50 bilhões em dívidas.

O acesso às renegociações através das plataformas dos bancos, aberto no começo deste ano, acelerou as adesões ao programa.

O Desenrola Pequenos Negócios não tem prazo para o encerramento.