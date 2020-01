Banco XCMG chega ao País de olho em infraestrutura e quer complementariedade

As necessidades para o setor de infraestrutura no Brasil são enormes e o banco chinês XCMG chega ao Brasil buscando ser complementar aos bancos locais, disse o presidente do mundial conglomerado Xuzhou Construction Machinery Group para a América Latina, Wang Min, em evento realizado nesta segunda-feira, 6. A autorização da constituição do Banco XCMG Brasil pelo Banco Central ocorreu em outubro e o banco trabalha para iniciar sua operação ainda no primeiro trimestre. Esse é o primeiro banco do grupo XCMG em todo o mundo.

Segundo o executivo, a companhia vem trabalhando nos últimos dois anos para instalar sua instituição financeira no Brasil e houve, ao longo desse período, cooperação entre o governo chinês e o brasileiro. “O Banco Central nos deu um forte apoio em termos de orientação regulatória”, disse.

O presidente global do grupo XCMG afirmou, ainda, que a ideia é ser um ponto de conexão entre China e Brasil e essa integração econômica ajudará o capital chinês a desembarcar no País.

O grupo XCMG atua no mercado brasileiro desde 2004 e, em 2014 inaugurou seu parque industrial em Pouso Alegre. A capacidade anual de montagem chega a 7 mil máquinas, como caminhões, guindastes, carregadeiras, escavadeiras, motoniveladoras e rolos compactadores. Hoje, segundo a companhia, a XCMG é a quinta maior indústria de máquinas de construção do mundo.

O deputado federal, Fausto Pinato (PP-SP), coordenador da frente Parlamentar Brasil-China, criticou, no evento, o sistema bancário brasileiro, dizendo que os bancos locais são os que mais lucram em todo o mundo e congratulou a chegada de mais concorrência.

O banco XCMG constituiu sede em Pouso Alegre, em Minas Gerais, onde já possui sua fábrica, e terá um capital inicial de R$ 100 milhões. É o primeiro banco, com capital 100% estrangeiro, a obter autorização de funcionamento junto ao BC.

Os planos são apoiar os negócios do próprio grupo no Brasil, mas a ideia é de ampliar o leque de serviços para empresas chineses, do ramo industrial em operação na América Latina.