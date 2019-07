Banco sofre ataque hacker contra 100 milhões de clientes

WASHINGTON, 30 JUL (ANSA) – O banco Capital One anunciou que foi alvo de um ataque hacker que expôs dados de 100 milhões de clientes de cartões de crédito, contas bancárias e de serviços sociais, em mais um caso de vulnerabilidade informática e vazamento de dados nos Estados Unidos.

O FBI prendeu uma mulher de Seattle, Paige Thompson, de 33 anos, sob suspeita de ligação com o crime. Ela está sendo acusada de fraude e deverá comparecer a um tribunal ainda nesta semana.

Thompson, que trabalhou para a Amazon Web Services, teria encontrado uma “vulnerabilidade de configuração” no sistema de segurança do aplicativo digital do banco e explorado milhares de dados armazenados em nuvem. O banco percebeu o ataque em 19 de julho e imediatamente reportou às autoridades. O Capital One estima que o ataque tenha gerado um prejuízo de US$ 100 a US$ 150 milhões – é possível que esse seja um dos maiores episódios de falha informática em serviços financeiros da história dos EUA -.

A Capital One, porém, garantiu que, apesar da hacker ter acessado os dados, “nenhuma conta de cartão de crédito ou credencial de login foi comprometida, e mais de 99% dos números da Segurança Social também não foram comprometidos”.

O FBI acredita que Thompson tinha como objetivo vender os dados pessoais, datas de aniversário e informações bancárias dos clientes. A Capital One Financial Corporation é uma holding bancária especializada em cartões de crédito, empréstimos para automóveis, bancos e contas de poupança com sede em McLean, na Virgínia.

Em 2017, o banco Equifax sofreu um furto de informações pessoais de 147 milhões de clientes nos EUA. A empresa teve que pagar US$ 1,38 bilhão em ressarcimento de danos aos afetados. (ANSA)