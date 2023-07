Banco Sicredi cresce 14% e atinge marca de 7 milhões de associados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 14:55 Compartilhe

O banco Sicredi atingiu à marca de 7 milhões de associados nesta terça-feira, 4. Nos últimos 12 meses, conseguiu atrair 1,2 milhão de novas associações, um crescimento de 14,6%. O maior aumento foi no número de Pessoas Físicas, com 933 mil novos associados, seguido de Pessoas Jurídicas (PJ), com 229 mil, e segmento agro, com 60 mil.

O Sicredi fechou o primeiro trimestre com R$ 180 bilhões na carteira de crédito. Do total de 7 milhões de pessoas associadas à instituição atualmente, 75% são pessoas físicas, 14% são empresas e 11% do agronegócio.

O aumento acompanha a expansão da instituição financeira cooperativa, que no ano passado chegou a Roraima e, com isso, passou a estar presente em todo o Brasil em mais de 1,8 mil municípios, com 2,5 mil agências.

No agronegócio, do total de 765 mil associados, 84,6% são da agricultura familiar, 10,9 % produtores de porte médio e 4,5 % produtores de grande porte.

