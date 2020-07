Banco Safra reformula posicionamento em maquininhas e amplia oferta na crise

O Banco Safra está mudando seu posicionamento no concorrido mercado de maquininhas em meio à pandemia, que desafia o setor. Além dos tradicionais débito e crédito, a SafraPay, sua aposta para crescer no segmento, passa a ser dona de um leque de produtos. O ecossistema vai abranger oferta de empréstimos, seguros, cartões de crédito, loja virtual, entre outros.

Para marcar seu novo posicionamento, o banco, da família Safra, estreou nova campanha na quarta-feira, em horário nobre, no intervalo do Jornal Nacional da TV Globo. O primeiro filme da ação, com o mote “Evoluindo seu negócio”, é estrelado novamente pelo apresentador e jornalista Tiago Leifert, garoto propaganda da SafraPay.

A fase de ‘vida própria’ da divisão de pagamentos começa com a oferta de crédito a partir de julho. Trata-se de uma linha voltada para o pequeno e médio empreendedor, baseada no faturamento mensal e com taxas a partir de 1,69% ao mês.

Mas a SafraPay também vai aperfeiçoar seu negócio original. O modelo de aquisição de maquininhas por comodato continua, mas agora também será possível optar pelo aluguel ou compra. Diferente de outras concorrentes, como a Cielo, que parou com a festa da maquininha de graça neste ano, a SafraPay seguirá com essa estratégia, iniciada há dois anos. Exige, porém, faturamento mínimo.

O banco também quer ir além do atendimento às pequenas empresas via seu braço de maquininhas. A SafraPay tem reforçado sua atuação nos segmentos de varejo – empresas que faturam de R$ 1 milhão até R$ 30 milhões – e de médio e grande porte.

