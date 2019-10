Banco Safra escolhe novo presidente

O Banco Safra escolheu o executivo Alberto Corsetti como novo presidente da instituição, apurou o Estadão/Broadcast. Com mais de 50 anos de casa, Corsetti foi escolhido na esteira das mudanças ocorridas após a saída de Alberto Safra da instituição, na sexta-feira.

O executivo substitui o presidente do banco, Rossano Maranhão, que deixou a instituição com Alberto e o vice-presidente Eduardo Sosa, cujo substituto ainda não foi escolhido. Para presidir o conselho de administração foi indicado o nome de João Carlos Chede, um integrante do alto escalão do banco no passado. Ainda falta, segundo fontes, o aval do colegiado para que seu nome seja aprovado.

Alberto deixou o conselho do Safra e seguirá apenas como acionista. Ele decidiu montar um negócio na área financeira, com foco digital, ao lado de Maranhão e Sosa. Procurado, o Safra não comentou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.