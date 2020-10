Banco Safra doa R$ 5 mi para ajudar ampliação de produção da vacina coronavac

O Banco Safra doou R$ 5 milhões para ajudar a ampliar a capacidade de produção da vacina coronavac, produzida pelo Instituto Butantã em parceria com farmacêutica chinesa Sinovac.

Segundo nota do banco, a ampliação da fábrica de vacinas terá custo de R$ 97 milhões. As obras começam em novembro e devem ser concluídas em 2022, quando se atingirá plena capacidade.

O Safra também informa que o Instituto Butantã prevê produzir 46 milhões de doses da vacina até dezembro e outras 15 milhões até março. O objetivo é chegar a 100 milhões de doses, que serão distribuídas pelo SUS para todo o País, diz o banco.

Hoje, o Instituto Butantã informou que os testes brasileiros conduzidos em parceria com a Sinovac mostram que o imunizante o mais seguro entre todos os que estão em fase final de testes no mundo por apresentar o menor índice de efeitos colaterais. Contudo, os testes de eficácia da vacina só devem sair no fim do ano.

