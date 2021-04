Banco Safra compra braço de gestão de recursos do Crédit Agricole no Brasil

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco Safra afirmou à Reuters no sábado que comprou o braço de gestão de patrimônio do Crédit Agricole no Brasil, Indosuez Wealth Management, sem mencionar valores.

“Para o Safra, essa aquisição mostra a nossa vocação para o segmento, nossa disposição de sempre buscar novos negócios com vistas à expansão de nossas operações”, disse Silvio de Carvalho, presidente do Banco Safra, em nota, acrescentando que os funcionários da DTVM do Crédit Agricole serão absorvidos pelo banco.

Consultado, o Crédit Agricole confirmou a operação, mas reforçou que manterá suas operações de corporate investment banking no Brasil.

De acordo com dados da Anbima, ao assumir a carteira de 5 bilhões de reais com Indosuez, o Safra sobe três posições no ranking e torna-se o sexto maior gestor de fundos do país, passando a ter cerca de 110 bilhões de reais administrados no fim de março.

Representantes do Banco Safra não foram encontrados pela Reuters para comentar.

Veja também