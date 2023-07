Banco Ribeirão Preto lidera lista das Top 5 para IPCA móvel de maio de 2022 a junho de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 19:17 Compartilhe

O Banco Ribeirão Preto lidera a partir de hoje a lista das instituições Top 5 do Banco Central (BC) para IPCA móvel para o período de maio de 2022 a junho deste ano. A projeção inserida no Sistema de Expectativas do BC rendeu ao Banco Ribeirão Preto uma nota 9,5499.

A segunda posição ficou com a EQI Asset, que recebeu nota 8,7488 do BC, seguida em terceiro lugar pela Ativa Investimentos, com nota 8,7488. Os quarto e quinto lugares ficaram com a Linus Galena e Infinity AM, com notas 8,6634 e 8,6475, pela ordem.

Para o IPCA Móvel referente ao maio de 2021 a junho de 2023, a MCM Consultores foi a primeira colocada, seguida por SPX Capital em segundo; Pezco Economics, em terceiro lugar; Banco Original em quarto e Mapfre Investimentos, em quinto.

