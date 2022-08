Banco Pan vai atuar em crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil

reuters 08/08/2022 - 11:13 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco Pan, controlado pelo BTG Pactual pretende atuar na oferta de crédito consignado para beneficiários do programa Auxílio Brasil, afirmou o presidente da instituição financeira nesta segunda-feira.

“Obviamente que não vai ser a mesma taxa (de juros) que no INSS”, afirmou o Carlos Eduardo Guimarães em teleconferência com analistas após a divulgação dos resultados do segundo trimestre.

“Vai ser bom para o banco e deixará mais clara a inclusão bancária…vai ser um produto mais competitivo do que as opções que ele (beneficiário do programa) tem acesso”, disse o executivo, reconhecendo que a “inadimplência deve ser maior” que a do consignado oferecido a pensionistas do INSS.

(Por Alberto Alerigi Jr.; edição de André Romani)