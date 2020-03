Banco Pan propõe remanejamento de Conselho de Administração

A administração do Banco Pan apresentou nesta quarta-feira, 11, uma proposta de remanejamento de seu Conselho Administração, com Amos Genish (que lidera o varejo digital do BTG Pactual) assumindo a presidência do conselho e Pedro Guimarães (presidente da Caixa Econômica Federal e atual presidente do conselho do Pan) a vice-presidência. A instituição financeira é controlada pelo BTG Pactual e a Caixa Participações, subsidiária da Caixa.

Na terça-feira, Caio Megale, diretor da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, foi indicado para compor o conselho de administração do banco. O nome do economista, indicado pela administração.

A proposta será submetida à Assembleia Geral Extraordinária (AGE), marcada para 26 de março.

Com as movimentações propostas, Sergio Cutolo dos Santos passa a integrar o conselho como membro efetivo, ao lado de João Eduardo de Assis Pacheco Dacache, Roberto Balls Sallouti e Alexandre Camara e Silva.

Como membros independentes seguem Fábio de Barros Pinheiro, Fábio Soares de Miranda Carvalho e Marcelo Adilson Tavarone Torresi.