Banco Pan elege Leonardo Scutti como diretor financeiro após renúncia de Mauro Dutra

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco Pan disse na terça-feira à noite que Mauro Dutra renunciou ao cargo de diretor financeiro e de relações com investidores da instituição, e Leonardo Scutti foi eleito para substitui-lo.







Scutti é sócio do BTG Pactual, controlador do Pan, onde atuou em várias funções desde sua chegada em 2011, segundo comunicado ao mercado.

O diretor presidente do Pan, Carlos Eduardo Pereira Guimarães, acumulará interinamente o cargo de diretor financeiro e de relações com investidores até as aprovações regulatórias necessárias do nome de Scutti, disse o Pan.

Dutra havia sido eleito para o cargo em fevereiro de 2020.

(Por Andre Romani)