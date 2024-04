Banco Original tem lucro líquido de R$ 143,7 mi no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/04/2024 - 18:11 Para compartilhar:

O Banco Original, controlado pela J&F Investimentos, registrou lucro líquido de R$ 143,7 milhões no primeiro trimestre deste ano. A instituição não faz comparativo com o mesmo período do ano passado, dado que desde então, houve uma alteração no perfil de negócios e na carteira de clientes entre as empresas financeiras do grupo.

Na metade de 2023, o Original transferiu ao PicPay, também da J&F, os negócios e os clientes do segmento de pessoas físicas. Com isso, passou a se concentrar em clientes de atacado, estratégia que, de acordo com a instituição, se refletiu em crescimento da carteira e dos negócios de modo amplo.

Ao todo, o portfólio de crédito do Original dobrou de tamanho em um ano, chegando a R$ 14,2 bilhões em março. O lucro antes de impostos e receitas do banco foi de R$ 273,7 milhões no primeiro trimestre.

“Com foco no atendimento aos públicos Corporate, Agro e Empresas, reforçamos nossa atuação no Atacado e, agora, estamos focados em expandi-la. Temos um acionista comprometido com a companhia e com o plano de negócio, como sempre foi”, diz em nota o presidente do Original, Luiz Meneguetti.

Com o novo foco, o banco aumentou a estrutura de atendimento, passando de sete para 17 escritórios fora dos grandes centros do País. O foco neste ano segue na qualidade dos produtos e na eficiência operacional, e o Original também pretende manter a expansão da carteira de crédito, afirma Meneguetti.

“Os números de 2024 comprovam que estamos no caminho certo e estamos confiantes de que o Banco Original vai ampliar cada vez mais sua relevância no segmento e potencializar seu crescimento”, diz o presidente da J&F Participações, José Antônio Batista.