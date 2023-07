Banco Original e Liga Invest lideram lista das Top 5 do BC de junho para IPCA de curto prazo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 19:20 Compartilhe

O Banco Original e a Liga Invest DTVM lideram a partir de hoje a lista das instituições Top 5 para o IPCA de curto prazo, anunciou nesta tarde o Banco Central (BC). A liderança das duas instituições foi conquistada por causa das suas projeções para a inflação de junho, as que mais se aproximaram do resultado efetivo do IPCA, que trouxe uma ligeira deflação de 0,08%.

No ranking de curto prazo, de acordo com o BC, avalia-se a precisão das projeções com defasagem de cerca de um mês em relação à publicação do indicador analisado nos últimos 3 meses.

Por suas projeções terem sido as que mais se aproximaram do IPCA de junho, o Banco Original e a Liga Invest receberam nota 9,2644 do Banco Central.

A terceira posição ficou com a CM Capital Markets. A projeção que a instituição inseriu no Sistema de Expectativas do BC recebeu nota 8,8218 da autoridade monetária. Em seguida, em quarto lugar, vem a Kairós Capital, cuja nota recebida foi de 8,6358. A lista é fechada pela Adams Capital, com nota 8,6340.

