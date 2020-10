Banco Mundial: pandemia é oportunidade para revisão de subsídios agrícolas

São Paulo, 12 – Presidente do Banco Mundial, David Malpass defendeu em discurso proferido nesta segunda-feira, 12, que a pandemia da covid-19 traz uma oportunidade para que governos de todo o mundo revisem suas políticas de subsídios a itens de agricultura, pesca e de a combustíveis de origem fóssil. A fala de Malpass ocorreu em evento da Coalizão de Ministros de Finanças para a Ação Climática.

“À medida em que os países se encontram sobrecarregados com dívidas crescentes, há também uma oportunidade para reformar subsídios prejudiciais. Os preços do petróleo em patamar baixo fazem deste um bom momento para que os países trabalhem na redução e na reforma de seus subsídios a combustíveis fósseis. Também é o momento para reorientar os mais de US$ 500 bilhões que governos gastam todos os anos com subsídios agrícolas, e ir na direção de efeitos mais sustentáveis e inteligentes para o clima e para nossos sistemas alimentares”, defendeu Malpass.

O economista também afirmou que a reforma desses subsídios pode fazer com que a retomada econômica global seja “fiscalmente sólida, ambientalmente sustentável e resiliente a choques futuros”. Malpass disse ter orgulho de ser o presidente do Banco Mundial que mais fez investimentos relacionados ao clima no primeiro ano fiscal e contou ter intenção de ampliar investimentos deste tipo nos próximos cinco anos.

