Banco Mundial lança instrumento para conceder US$ 20 bilhões em garantias até 2030

O Banco Mundial lança a partir desta segunda-feira, 1º, uma plataforma de garantias, sediada na Agência de Garantia de Investimento Multilateral (MIGA, na sigla em inglês), que une produtos e especialistas do Banco Mundial, da Corporação Financeira Internacional (IFC, na sigla em inglês) e da MIGA por simplicidade, eficiência e velocidade, com a intenção de elevar a emissão anual a US$ 20 bilhões até 2030.

Em comunicado, o Banco Mundial diz que sua intenção é “revolucionar o gerenciamento de risco para investidores privados em mercados emergentes”, ao unificar cerca de 20 produtos de garantia em uma única plataforma. Com isso, a entidade multilateral afirma que busca conseguir ao menos US$ 20 bilhões ou mais até 2030, para o combate à pobreza, o enfrentamento a mudanças climáticas e a luta contra a insegurança alimentar.