Banco Mundial envia carta a Haddad e Dias liberando US$ 300 mi de crédito ao Bolsa Família

O Banco Mundial enviou na quinta-feira, 11, uma carta aos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, informando sobre a aprovação pelo conselho da instituição de um total de US$ 300 milhões ao País. O recurso é específico para o programa Bolsa Família.

De acordo com a carta, a aprovação pelo conselho ocorreu em 6 de dezembro. “Aguardamos com expectativa uma rápida assinatura do Acordo de Empréstimo”, escreveu a diretora interina do Banco Mundial para o Brasil, Sophie Naudeau.

