Banco Mundial: crescimento da China deve desacelerar em 2025, impactado por mercado imobiliário

O crescimento da China deve desacelerar de 4,8%, em 2024, para 4,3%, em 2025, afirma o Banco Mundial em relatório publicado na terça-feira. Segundo o documento, o crescimento neste ano foi apoiado pela recuperação do consumo de serviços e exportações no início do ano, o que não é esperado para o próximo.

O Banco Mundial revisou para cima a projeção para 2024 e manteve inalterada a previsão para 2025. Em abril, a expectativa de crescimento da China neste ano era de 4,5%.

“Espera-se que o crescimento desacelere diante da fraqueza persistente do mercado imobiliário, baixa confiança do consumidor e do investidor, bem como os desafios do envelhecimento e das tensões globais”, cita o Banco Mundial, que acredita que a desaceleração deve ter impacto direto no crescimento do Leste Asiático e Pacífico.

De acordo com o relatório, as medidas anunciadas pelo Banco do Povo da China (PBoC) podem elevar o crescimento no curto prazo, mas o crescimento a longo prazo depende de reformas estruturais “mais profundas”.

Excluindo a China, é esperado um maior crescimento da região asiática, passando a projeção de 4,7% para 4,9% em 2025, sustentado por uma recuperação contínua das exportações e por melhores condições financeiras.