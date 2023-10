Banco Mundial aumenta projeção do PIB brasileiro para 2,6%

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2023 - 16:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 04 OTT – O Banco Mundial revisou hoje (4) sua estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2,6% em 2023, ante uma projeção de 1,2% no relatório de junho. No entanto, pioraram os dados para 2024 e 2025.

O crescimento brasileiro deve ser maior que a média da América Latina e Caribe, onde a expansão será de 2%, de acordo com o relatório “Conectados: tecnologias digitais para a inclusão e o crescimento”, apresentado pelo economista-chefe do Banco Mundial, William Maloney.

O BM é menos otimista que o mercado brasileiro, para o qual o país deve crescer 2,92% em 2023, segundo informou na segunda-feira (2) o Banco Central (BC).

De acordo com Maloney, Brasil e Chile foram os primeiros países da América Latina a começar a diminuir as taxas de juros, uma medida que contribuiu para melhorar o ritmo de crescimento.

Em setembro, o BC baixou de 13,25% para 12,75% a taxa de juros anual, a Selic. Essa foi a segunda queda seguida.

Outro fator que favoreceu a economia brasileira foi a criação do programa “Desenrola”, de renegociação de dívidas contraídas por pessoas físicas, segundo Maloney.

No entanto, o BM projetou que o Brasil crescerá 1,3% em 2024, frente a 1,4% da projeção publicada em junho, e a estimativa para 2025 é de 2,2%, ante 2,4% da expectativa anterior. (ANSA).

