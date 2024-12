Banco Mundial anuncia ajuda recorde de US$ 100 bilhões aos países mais pobres

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2024 - 6:04 Para compartilhar:

O Banco Mundial anunciou na quinta-feira (5) que arrecadou quase 24 bilhões de dólares (144 bilhões de reais) para conceder empréstimos e doações aos países em desenvolvimento, o que vai gerar um recorde de 100 bilhões de dólares (602 bilhões de reais) em poder aquisitivo total.

Os países doadores se comprometeram com 23,7 bilhões de dólares para reabastecer o fundo de empréstimos do banco, conhecido como Associação Internacional de Fomento (AID), disse à AFP um porta-voz do Banco Mundial.

O aporte representa um leve aumento na comparação com os quase 23,5 bilhões de dólares comprometidos na fase de arrecadação de 2021.

O banco pode utilizar agora o fundo para pedir empréstimos nos mercados financeiros, o que permite alavancar até quatro vezes a arrecadação e desbloquear quase 100 bilhões de dólares em novos empréstimos e doações.

“Estes fundos serão destinados a apoiar os 78 países que mais precisam”, afirmou o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, em um comunicado, em referência aos países em desenvolvimento que podem receber apoio da AID.

Ele acrescentou que a arrecadação ajudará a proporcionar “recursos para investir em saúde, educação, infraestrutura e resiliência climática”, além de contribuir para estabilizar as economias e criar empregos.

