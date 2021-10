Banco Modal compra a LiveOn para ampliar oferta de serviços financeiros

Em comunicado ao mercado nesta quarta-feira, 6, o Banco Modal confirmou a aquisição de 100% do capital da LiveOn Meios de Pagamentos, uma referência no mercado de Banking as a Service (BaaS) no Brasil.

“Com uma estrutura bancária robusta como a do Modal, nos tornamos ainda mais competitivos. Agora, a LiveOn deixa de ser uma infratech para oferecer também curadoria em produtos, serviços, conteúdo e inteligência de mercado, evoluindo o conceito de BaaS”, afirma Lucas Montanini, CEO da LiveOn.

Segundo Cristiano Ayres, CEO do Modal, os serviços financeiros, no conceito de XaaS -Everything as a Service estarão de forma mais democrática e nichada. “Isso é um reflexo natural dos benefícios do open finance. A LiveOn nos permite acelerar muito a entrega desse futuro”.

A efetivação do negócio, cujo valor não foi revelado, está sujeita ao cumprimento das condições precedentes do mercado e o aval do Banco Central.

