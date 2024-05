Banco Master esclarece que gestora do grupo estruturou fundo para compra do Dia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 14:45 Para compartilhar:

O Banco Master informou nesta sexta-feira, 31, que não participou do investimento para compra do Grupo Dia no Brasil. A MAM Asset, gestora do banco, viabilizou a criação de um fundo, para um de seus clientes, na realização do negócio.

O grupo não informou o nome do cliente por trás da operação.

O Grupo Dia havia comunicado na manhã desta sexta-feira o acordo para vender sua operação no Brasil.

Na negociação, a rede espanhola se comprometeu a realizar um aporte de 39 milhões de euros em benefício do Dia Brasil na transação que resultará no desinvestimento total por parte do grupo europeu no País.

Em nota, a rede afirmou que a venda de 100% do capital no Brasil vai permitir que ela foque em seus mercados mais rentáveis.

“Com o desinvestimento total no território brasileiro e a venda de 100% do capital, o Grupo Dia terá sua responsabilidade limitada, com uma saída limpa em relação à MAM Management”, explica na nota o Grupo Dia.

A conclusão do negócio está condicionada à obtenção pelo Grupo Dia da autorização das entidades financeiras do sindicato de bancos.