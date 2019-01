Banco italiano é colocado sob intervenção do BCE

ROMA, 03 JAN (ANSA) – O banco italiano Carige foi colocado sob intervenção do Banco Central Europeu (BCE) nesta quarta-feira (2), em função de uma grave crise financeira que ameaça sua sobrevivência.

Vivendo em dificuldade há anos, o Carige, de Gênova, viu sua situação se agravar em dezembro passado, quando sua principal acionista, a família Malacalza, bloqueou um aumento de capital que serviria para pagar um empréstimo de 320 milhões de euros contraído no mês anterior.

O dinheiro foi cedido por um fundo de emergência do sistema bancário italiano, com a condição de que o Carige realizasse um aumento de capital de 400 milhões de euros. A comissão de vigilância do BCE nomeou três interventores, incluindo o atual presidente e CEO do banco italiano, Pietro Modiano.

Seu objetivo é encontrar novos parceiros para o Carige ou um comprador. “Estamos acompanhando esse caso com muita atenção”, garantiu o ministro do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico da Itália, Luigi Di Maio. As negociações de ações da instituição foram suspensas pela Bolsa de Milão por tempo indeterminado.

(ANSA)