Banco italiano CDP e parceiros suspendem plano de oferta de rede da Telecom Italia

MILÃO (Reuters) – O banco estatal Cassa Depositi e Prestiti (CDP), a Macquarie Asset Management e a Open Fiber não apresentarão uma oferta pela rede da Telecom Italia até o prazo previsto para quarta-feira, disseram os grupos em comunicado.

Defendida pelo governo anterior do primeiro-ministro Mario Draghi, a oferta fazia parte de um projeto mais amplo para combinar os ativos de rede da Telecom Italia com os da rival Open Fiber para criar um campeão nacional de banda larga controlada pelo CDP.

Tal plano encontrou fortes reservas do governo de direita da nova primeira-ministra Giorgia Meloni, que decidiu suspender a oferta do CDP na noite de segunda-feira, disseram duas fontes do governo à Reuters.

O ministro da Indústria, Adolfo Urso, e o subsecretário de gabinete, Alessio Butti, disseram que Roma pretende iniciar negociações para definir até 31 de dezembro as “melhores soluções de mercado viáveis” no interesse do país, das empresas e de seus acionistas e partes interessadas.

“CDP Equity, Macquarie Asset Management e Open Fiber expressam sua disposição de participar do grupo de trabalho proposto pelo governo”, disse o comunicado das empresas.

(Por Elvira Pollina)

