Banco Inter reverte lucro e tem prejuízo de R$ 8,44 milhões no 1º trimestre

O Banco Inter, plataforma digital de serviços financeiros e não financeiros, informou nesta terça-feira (19) um prejuízo de R$ 8,44 milhões observado no primeiro trimestre deste ano. O resultado reverte o lucro que a instituição havia apurado nos primeiro três meses de 2019, de R$ 12 milhões. Os dados são consolidados do grupo.

Entre o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020, o total de ativos do banco cresceu 75,8%, para R$ 10,452 bilhões. O patrimônio líquido da instituição financeira somou R$ 2,145 bilhões no intervalo entre janeiro e março deste ano, alta de 126,3% sobre o mesmo período do ano anterior.

A carteira de crédito ampliada somou R$ 5,6 bilhões no primeiro trimestre do ano, aumento de 52,7% na comparação anual. O banco somou 4,9 milhões de correntistas no intervalo entre janeiro e março deste ano, com alta de 155% sobre o primeiro trimestre de 2019.