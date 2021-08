Banco Inter mais que dobra crédito no 2º tri, prevê listagem nos EUA até começo de 2022

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – O Banco Inter mais do que dobrou sua carteira de empréstimos no segundo trimestre, refletindo o foco do banco em expansão enquanto avança nos planos de listagem na Nasdaq até o início de 2022.

O grupo, que mescla operações de banco e marketplace, anunciou nesta quarta-feira que fechou junho com estoque de crédito ampliado de 13,3 bilhões de reais, 118% maior em 12 meses.

Ano a ano, as receitas com crédito evoluíram 87,1%, para 331,4 milhões de reais, representando cerca de 50% das receitas totais. O índice de inadimplência acima de 90 dias ficou em 2,82%, queda de 1,4 ponto percentual contra um ano antes.

Diferente dos demais bancos, que reverteram parte das provisões para perdas esperadas com calotes, já que as piores previsões não se confirmaram, o Banco Inter ampliou as provisões em 146%, segundo o banco em linha com a expansão da carteira.

Segundo a diretora de relações com investidores do banco, Helena Caldeira, a tendência é que a participação das receitas com crédito no total de receitas siga caindo nos próximos trimestres, diante do crescimento mais acelerado do marketplace, se estabilizando ao redor de 50%.

O Banco Inter captou em junho 5,5 bilhões de reais em uma oferta primária de ações ancorada pela StoneCo, com quem vem desenvolvendo parcerias para conectar os clientes da empresa de pagamentos ao seu marketplace Inter Shop.

A receita bruta total de vendas (GMV) no trimestre cresceu 531%, para 774,4 milhões de reais, alcançando 1,45 bilhão no semestre. A previsão do Banco Inter é de que no acumulado de 2021, o GMV atinja 3,5 bilhões de reais.

O banco teve lucro líquido de 18,2 milhões de reais de abril a junho, alta de 579% sobre um ano antes. No entanto, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido ficou em apenas 0,8%, diante do foco do banco no momento de crescimento.

Segundo Caldeira, o Banco Inter planeja expandir suas atividades de mercado de capitais nos próximos meses, após parceria com o Banco ABC Brasil em banco de investimentos.

“Temos um pipeline de 1 bilhão de reais em operações para o curto prazo”, disse ela à Reuters.

O Banco Inter também montou uma equipe de cerca de 10 pessoas para avaliar os próximos passos do banco em fusões e aquisições, com foco em negócios que permitam ampliar as operações do marketplace, incluindo eventuais parcerias para reduzir custos e prazos de entrega de encomendas, disse ela.

NASDAQ

O Banco Inter pretende concluir até o começo de 2022 as aprovações societárias e regulatórias para a reorganização anunciada em maio, por meio da qual o grupo será incorporado por uma holding a ser listada na Nasdaq.

Empresas financeiras do Brasil com base tecnológica têm progressivamente escolhido as bolsas dos Estados Unidos para listagem, por considerarem que podem ter melhor avaliação no mercado e mais acesso a capital. A própria Stone é listada na Nasdaq e a rival PagSeguro, na Bolsa de Nova York.

“Não queremos ter um limitador para nosso crescimento”, disse Caldeira.

Veja também