Banco Inter: lucro líquido cresce 90,9% para R$ 32,9 milhões no trimestre

O Banco Inter encerrou o lucro líquido do segundo trimestre com alta de 90,9% ante o mesmo período do ano passado, para R$ 32,9 milhões. O retorno sobre o patrimônio líquido ficou em 13,7%, 3,2 pontos porcentuais maior do que no segundo trimestre de 2018.

O patrimônio líquido soma R$ 973,1 milhões, alta de 5,9% sobre o mesmo intervalo do ano passado.

Os ativos totais foram a R$ 6,754 bilhões, 45,7% acima do mesmo período do ano passado.

A carteira de crédito ampliada ficou em R$ 3,963 bilhões, 37,2% acima do segundo trimestre do ano passado.

O banco digital em julho passado uma oferta subsequente de ações (follow-on), 100% primária, na qual captou cerca de R$ 1,2 bilhão. O número de contas atualmente é de cerca de 2,5 milhões, crescimento de 243% em um ano. Destas, 1,1 milhão de contas foram abertas no primeiro semestre deste ano.

O Índice de Basileia, entretanto, caiu para 23,6%, 10,4 p.p. abaixo do mesmo período do ano passado. Em mensagem da administração que acompanha o informe, o banco pontua que “ao longo dos últimos anos, vimos uma mudança substancial em nosso modelo de negócios. Acreditamos que temos conseguido gerar valor para nossos acionistas a partir de um crescimento exponencial na base de clientes, mas ao mesmo tempo sustentável, uma vez que mantemos a alta qualidade de serviço prestado. Entendemos que tal crescimento tem sido priorizado frente a geração de maior rentabilidade no curto prazo. Porém, com a evolução das

receitas de serviços, altamente correlacionadas ao número e maturação da base de clientes, lançamento de novos produtos, somados aos ganhos de escala e eficiência em custos que veremos ao longo dos próximos anos, temos um potencial de entrega de rentabilidades significativamente acima do que temos visto nos últimos trimestres.”