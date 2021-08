Banco Inter lucra R$ 18,2 milhões no 2º trimestre; resultado 574% maior

O Banco Inter registrou lucro líquido de R$ 18,2 milhões no segundo trimestre. O resultado é quase sete vezes superior aos R$ 2,7 milhões obtidos um ano antes, quando a instituição voltava a ter a última linha de seu balanço em azul, após amargar prejuízo de R$ 8,44 milhões, no primeiro trimestre de 2020.

A quantia obtida entre abril e junho deste ano ficou 12,5% abaixo do resultado de R$ 20,8 milhões registrado nos primeiros três meses deste ano. Esse ganho, entretanto, havia sido impulsionado por R$ 15,6 milhões em reversões tributárias. Antes de impostos, o lucro líquido do primeiro trimestre fora de R$ 1,1 milhão.

A retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE, na sigla em inglês) no segundo trimestre foi de 0,8%. A rentabilidade foi menor que os 1,2% no ROAE do primeiro trimestre e também dos 3,7% registrados no segundo trimestre do ano passado.

A carteira de crédito ampliada do Banco Inter se expandiu em 21,3% nos três meses encerrados em junho e alcançou R$ 13,3 bilhões, ao fim do período, saldo 118% maior que um ano antes. Os ativos totais avançaram 41,9% em relação ao fim de março, para R$ 30,1 bilhões. Na mesma comparação, o patrimônio líquido do Inter cresceu 167% e alcançou R$ 8,7 bilhões.

As receitas com intermediação financeira mais que dobraram em um ano e somaram R$ 423,6 milhões entre abril e junho. Ante o trimestre anterior, cresceram 17%.

Veja também