Banco Inter lidera ranking Top 5 do BC em junho para IPCA Administrados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 19:19 Compartilhe

O Banco Inter foi a instituição cujas projeções para os preços administrados dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais se aproximaram dos resultados efetivos, divulgados nesta terça-feira, 11, pelo IBGE. Este indicador é referente ao segundo trimestre.

Segundo cálculos feitos pelo mercado, os preços administrados desaceleram em junho para 0,06% de uma alta de 0,71% verificada em maio. Por sua projeção ter sido a mais próxima do resultado efetivo, o Banco Inter recebeu nota 9,7653 do Banco Central.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) ficou com o segundo lugar ao receber do BC nota 9,6465. Na terceira posição ficou a Pezco Economics, com nota 9,4964, seguida na quarta colocação pelo C6 Bank, com nota 9,4629. A AZ Quest fechou a lista das instituições Top 5 do BC para o IPCA Administrados de junho, com nota 9,3737.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias