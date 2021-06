Banco Inter levanta R$5,5 bi em oferta de ações

(Reuters) – O Banco Inter comunicou no final da quinta-feira que foram alocadas 143.017.604 ações ordinárias e 142.252.104 papéis preferenciais, incluindo as ações subjacentes às units, no âmbito de oferta primária com esforços restritos, totalizando 5,5 bilhões de reais.

Após a oferta, coordenada por Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS BB, o novo capital social do Inter passará a ser de 8,797 bilhões de reais, dividido em 1.293.373.691 ações ONs e 1.285.229.952 ações PNs.

O preço por unit foi fixado no valor de 57,84 reais e o preço por ação foi fixado em 19,28 reais.

O follow-on tem a StoneCo como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de 2,5 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)

